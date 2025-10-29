Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары

Около 550 тыс. человек умирают каждый год по всему миру из‑за высоких температур, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет медицинского журнала The Lancet.
«Это примерно одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Ошеломляющая цифра», — сказал один из авторов исследования профессор Сиднейского университета Олли Джей.
The Lancet впервые публикует данные о количестве умерших из‑за высоких температур, до этого журнал публиковал сведения только об их процентном увеличении. Общее число потерь удалось посчитать благодаря улучшению метода оценки смертности и расширению доступа к данным о смертях в разных странах.
Согласно отчету, все случаи аномальной жары в мире связаны с изменением климата. По словам Олли Джея, ученые опасаются, что отдельные регионы мира приближаются к переломному моменту, когда люди больше не смогут выживать из‑за жары и влажности.
Ученые также исследовали случаи, когда изменение климата отрицательно повлияло на здоровье людей. Например, воздействие мельчайших частиц, выбрасываемых в воздух при лесных пожарах, достигло максимума в 2024 году, что привело к гибели более 150 тыс. человек во всем мире — больше, чем когда‑либо.
Кроме того, с 1950-х годов средний мировой потенциал передачи тропической лихорадки денге, переносимой комарами, вырос почти вдвое. Это произошло из‑за более теплых и влажных условий, сложившихся на фоне глобального потепления, которые позволяют насекомым выживать в большем количестве мест.