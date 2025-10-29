Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности

Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары

Фото: Bayu Syaits/Unsplash

Около 550 тыс. человек умирают каждый год по всему миру из‑за высоких температур, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет медицинского журнала The Lancet.

«Это примерно одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Ошеломляющая цифра», — сказал один из авторов исследования профессор Сиднейского университета Олли Джей.

The Lancet впервые публикует данные о количестве умерших из‑за высоких температур, до этого журнал публиковал сведения только об их процентном увеличении. Общее число потерь удалось посчитать благодаря улучшению метода оценки смертности и расширению доступа к данным о смертях в разных странах.

Согласно отчету, все случаи аномальной жары в мире связаны с изменением климата. По словам Олли Джея, ученые опасаются, что отдельные регионы мира приближаются к переломному моменту, когда люди больше не смогут выживать из‑за жары и влажности.

Ученые также исследовали случаи, когда изменение климата отрицательно повлияло на здоровье людей. Например, воздействие мельчайших частиц, выбрасываемых в воздух при лесных пожарах, достигло максимума в 2024 году, что привело к гибели более 150 тыс. человек во всем мире — больше, чем когда‑либо.

Кроме того, с 1950-х годов средний мировой потенциал передачи тропической лихорадки денге, переносимой комарами, вырос почти вдвое. Это произошло из‑за более теплых и влажных условий, сложившихся на фоне глобального потепления, которые позволяют насекомым выживать в большем количестве мест.

