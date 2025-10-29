Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма ужасов «Обитель». Картина выйдет в российский прокат 20 ноября.
По сюжету граффити-художника Макса арестовывают за вандализм, и, чтобы избежать заключения, он выполняет общественные работы. Местом его работы становится дом престарелых, где новому сотруднику строго-настрого запрещено подниматься на четвертый этаж.
В трейлере герой начинает исследовать здание, и вскоре на него нападают. Затем один из постояльцев выпрыгивает из окна, а самого юношу берут в заложники.
Главную роль в фильме исполнил ведущий шоу «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон, известный по картинам «Король Стейтен-Айленда», «Отряд самоубийц», «Милая встреча» и «Тела, тела, тела».
Режиссером «Обители» выступил Джеймс ДеМонако, создатель франшизы «Судная ночь». Он написал сценарий всех пяти частей серии и поставил первые три фильма. Его последней работой стал триллер «Этой ночью» с Наоми Уоттс и Фрэнком Грилло в главных ролях.