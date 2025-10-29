Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва

Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»

Фото: Global Film

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма ужасов «Обитель». Картина выйдет в российский прокат 20 ноября.

По сюжету граффити-художника Макса арестовывают за вандализм, и, чтобы избежать заключения, он выполняет общественные работы. Местом его работы становится дом престарелых, где новому сотруднику строго-настрого запрещено подниматься на четвертый этаж.

В трейлере герой начинает исследовать здание, и вскоре на него нападают. Затем один из постояльцев выпрыгивает из окна, а самого юношу берут в заложники.

Видео: Global Film

Главную роль в фильме исполнил ведущий шоу «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон, известный по картинам «Король Стейтен-Айленда», «Отряд самоубийц», «Милая встреча» и «Тела, тела, тела».

Режиссером «Обители» выступил Джеймс ДеМонако, создатель франшизы «Судная ночь». Он написал сценарий всех пяти частей серии и поставил первые три фильма. Его последней работой стал триллер «Этой ночью» с Наоми Уоттс и Фрэнком Грилло в главных ролях.

