В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг

В китайском городе Биньчжоу фитнес-центр объявил конкурс по снижению веса. Победителю, который сумеет похудеть на 50 килограмм за три месяца, подарят Porsche, пишет South China Morning Post.
Тренер по фамилии Ван сообщил, что конкурс не фейк, а набор участников уже идет. Ван отметил, что регистрацию закроют, как только наберется 30 участников — пока записались лишь 7–8 человек.
Те, кто захочет участвовать в конкурсе, должны заплатить стартовый взнос в размере 10 тыс. юаней (около 111 тыс. рублей). В стоимость входят питание и проживание в полностью закрытом тренировочном комплексе. Детали тренировок, диеты и критерии достижения цели по снижению веса держат в секрете.
Официальная стартовая цена последней модели Porsche в материковом Китае составляет около 1,1 млн юаней (около 12 млн рублей). Однако, по словам Вана, победителю достанется не новый Porsche, а подержанная модель 2020 года, которая принадлежит владельцу спортзала.
Кампания по снижению веса вызвала обеспокоенность среди представителей сферы здравоохранения. Популярный медицинский блогер, известный как Доктор Цзэн, предупредил об опасности столь экстремального похудения.
«Сбрасывать около 0,5 кг в день — слишком быстро. Если у человека нет сильного избыточного веса, это может привести к потере мышечной массы, а не жира. Лучше стремиться сбрасывать примерно 0,5 кг в неделю», — сказал он.
Гастроэнтеролог Народной больницы провинции Шэньси Пу Яньсун добавил, что такая быстрая потеря веса может привести к перенапряжению органов и даже представить угрозу для жизни.
Этот эксперимент вызвал общественный резонанс и среди пользователей соцсетей. «Если я похудею на 50 кг, у меня останется всего 5 кг. Буду ли я жив?» — пошутил один из них. Другой написал: «Сбросить 50 кг за три месяца? Вы потеряете не только вес, но и человека. Но за регистрационный взнос в 10 тыс. юаней организатор мог бы купить новую машину, сохранив при этом подержанную. В итоге он заработал целое состояние. Какой умный маркетинговый план».