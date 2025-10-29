Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году

Власти Краснодарского края планируют привести пляжные территории региона к единому стандарту к 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Уже готова общая концепция, для которой проанализировали природные и архитектурные характеристики курортов. Сейчас работают над эскизами объектов.
«[Проект] требует значительных финансовых вложений бизнес-сообщества, поэтому работу по подготовке пляжей к новому курортному сезону необходимо начинать уже сейчас. Наше министерство оказывает поддержку отраслевикам в виде субсидий на развитие туристской инфраструктуры», — сказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова.
Недавно в парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука. Их диаметр достигает 1,2 метра. Каждая изображает разные эмоции.