Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца

Вечером 26 октября сотни поклонников Валерия Меладзе заполнили центр Театрального квартала Нью-Йорка. Фанаты, вышедшие с концерта певца, продолжили хором петь его песни на Таймс-сквер.
Судя по кадрам, опубликованным в сети, к веселью присоединились и некоторые местные охранники с велорикшами, которым было затруднительно проехать сквозь толпу.
Роликами в инстаграме* поделились среди прочих фанатский аккаунт Меладзе @vvmmeladze и пользовательница @dr.b.o.b. В комментариях отметились и люди, побывавшие на концерте.
Одна из зрительниц призналась, что расходиться после концерта ей не хотелось, хотелось только петь, а песни Меладзе играли у нее в машине и на следующие сутки. Другая поклонница пишет: «Задел за живое, растопил все сердца в зале. Весь день в голове его песни после вчерашнего концерта».
Выступление в концертном зале Palladium на Таймс-сквер стало завершающим в туре Меладзе по США и Канаде. Стартовав 14 октября в Сиэтле, певец заехал в Чикаго, Торонто, Бостон и Атлантик-Сити. В ноябре и декабре тур артиста продолжится в Молдове, Израиле, на Кипре, в ОАЭ и Казахстане.
В России Меладзе не выступает с начала 2023 года, когда его концерты начали массово отменять.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.