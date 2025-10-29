Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Вечером 26 октября сотни поклонников Валерия Меладзе заполнили центр Театрального квартала Нью-Йорка. Фанаты, вышедшие с концерта певца, продолжили хором петь его песни на Таймс-сквер. 

Судя по кадрам, опубликованным в сети, к веселью присоединились и некоторые местные охранники с велорикшами, которым было затруднительно проехать сквозь толпу. 

Видео: @dr.b.o.b

Роликами в инстаграме* поделились среди прочих фанатский аккаунт Меладзе @vvmmeladze и пользовательница @dr.b.o.b. В комментариях отметились и люди, побывавшие на концерте.

Одна из зрительниц призналась, что расходиться после концерта ей не хотелось, хотелось только петь, а песни Меладзе играли у нее в машине и на следующие сутки. Другая поклонница пишет: «Задел за живое, растопил все сердца в зале. Весь день в голове его песни после вчерашнего концерта».

Видео: @vvmmeladze

Выступление в концертном зале Palladium на Таймс-сквер стало завершающим в туре Меладзе по США и Канаде. Стартовав 14 октября в Сиэтле, певец заехал в Чикаго, Торонто, Бостон и Атлантик-Сити. В ноябре и декабре тур артиста продолжится в Молдове, Израиле, на Кипре, в ОАЭ и Казахстане.  

В России Меладзе не выступает с начала 2023 года, когда его концерты начали массово отменять. 

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

