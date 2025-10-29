Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин

Фото: Varpap/Unsplash

Женщины ставят восклицательные знаки в электронных письмах в три раза чаще, чем мужчины, выяснили американские ученые. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале Journal of Experimental Social Psychology. Основные тезисы пересказало издание The Times.

Частота использования восклицательных знаков объясняется страхом показаться холодными и недружелюбными. Чтобы смягчить тон письменного общения, женщины сознательно или бессознательно прибегают к более эмоциональной пунктуации.

Хотя людей, использующих восклицательные знаки, действительно считают более дружелюбными, их также воспринимают как менее способных к аналитическому мышлению. Таким образом, женщины оказываются перед выбором: рискнуть показаться недружелюбной или подорвать восприятие их как компетентных специалистов.

Ранее британские ученые выяснили, что когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции. В этот период женщины реагируют на 30 миллисекунд быстрее, чем в остальные фазы цикла.

При этом важнее оказался активный образ жизни — он влиял на скорость реакции и количество ошибок сильнее менструального цикла. Неактивные участницы реагировали в среднем на 70 миллисекунд медленнее остальных.

