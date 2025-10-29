Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин

Хотя людей, использующих восклицательные знаки, действительно считают более дружелюбными, их также воспринимают как менее способных к аналитическому мышлению. Таким образом, женщины оказываются перед выбором: рискнуть показаться недружелюбной или подорвать восприятие их как компетентных специалистов.