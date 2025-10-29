Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа

«По результатам опроса, проведенного столичными загсами среди 900 пар, более 60% невест берут фамилию мужа. Также около 30% пар приняли решение не менять фамилию при вступлении в брак», — рассказали агентству. 3,6% пар решили, что жених возьмет фамилию невесты или оба возьмут двойную фамилию.