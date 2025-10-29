Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа

Фото: Mariano Rivas/Unsplash

Около трети пар в Москве при регистрации брака не меняют фамилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы.

«По результатам опроса, проведенного столичными загсами среди 900 пар, более 60% невест берут фамилию мужа. Также около 30% пар приняли решение не менять фамилию при вступлении в брак», — рассказали агентству. 3,6% пар решили, что жених возьмет фамилию невесты или оба возьмут двойную фамилию.

При государственной регистрации брака каждый из супругов может оставить свою добрачную фамилию или выбрать общую. Во втором случае супруги могут взять фамилию одного из супругов или фамилию, образованную посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа.

Недавно стало известно, что в Москве в 2025 году самыми старшими среди новобрачных стали 91-летняя женщина и 96-летний мужчина. Всего в этом году в столице зарегистрировано около 1200 пар среди людей старше 60 лет.

