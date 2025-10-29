Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом

В базе данных Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) появились песни, написанные Робертом Паттинсоном и его другом композитором Маркусом Фостером. Поклонники актера предполагают, что это могут быть композиции из его дебютного альбома или EP.
Многие СМИ сообщают, что на Паттинсона зарегистрированы 7 песен, однако в действительности в базе их 14:
- «Bent out That Midnight Day» («Зол тот полуночный день»)
- «Best Friend» («Лучший друг»)
- «Dragon Surprise» («Драконья неожиданность»)
- «Fascinate» («Очаровывать»)
- «Fell off» («Упал с»)
- «Girl» («Девушка»)
- «Green Light» («Зеленый свет»)
- «Merry-Go-Round» («Карусель»)
- «Mexico» («Мексика»)
- «Never Think» («Никогда не думать»)
- «Reluctant Gods» («Нерешительные боги»)
- «Soul Searcher» («Искатель души»)
- «Waiting on Me» («Ждет меня»)
- «Witness (You See Me)» («Свидетель (ты видишь меня)»)
Ранее в ASCAP появилась песня «First Light», зарегистрированная Элизабет Грант — это настоящее имя певицы Ланы Дель Рей. Многие предполагают, что композиция может стать саундтреком к готовящейся игре о Джеймсе Бонде 007 First Light.