Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом

Фото: «Про: взгляд»

В базе данных Американского общества композиторов, авторов  и издателей (ASCAP) появились песни, написанные Робертом Паттинсоном и его другом композитором Маркусом Фостером. Поклонники актера предполагают, что это могут быть композиции из его дебютного альбома или EP.

Многие СМИ сообщают, что на  Паттинсона зарегистрированы 7 песен, однако в действительности в базе их 14:

  • «Bent out That Midnight Day» («Зол тот полуночный день»)
  • «Best Friend» («Лучший друг»)
  • «Dragon Surprise» («Драконья неожиданность»)
  • «Fascinate» («Очаровывать»)
  • «Fell off» («Упал с»)
  • «Girl» («Девушка»)
  • «Green Light» («Зеленый свет»)
  • «Merry-Go-Round» («Карусель»)
  • «Mexico» («Мексика»)
  • «Never Think» («Никогда не думать»)
  • «Reluctant Gods» («Нерешительные боги»)
  • «Soul Searcher» («Искатель души»)
  • «Waiting on Me» («Ждет меня»)
  • «Witness (You See Me)» («Свидетель (ты видишь меня)»)

Ранее в ASCAP появилась песня «First Light», зарегистрированная Элизабет Грант — это настоящее имя певицы Ланы Дель Рей. Многие предполагают, что композиция может стать саундтреком к готовящейся игре о Джеймсе Бонде 007 First Light.

