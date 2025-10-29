Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем Гарри. Цена составляет 64 доллара (более 5000 рублей), пишет Vanity Fair.
Бренд As Ever, который принадлежит герцогине Сассекской, представил свечу Signature Candle №519. Создатели утверждают, что она пахнет так же, как свадьба Меган и Гарри, которая прошла 19 мая 2018 года.
Аромат свечи включает в себя ноты марокканской мяты, листьев белого чая и древесного кардамона. По словам представителей марки, предмет также вызывает ассоциации со «свежестью дня в английской деревне, долгой прогулкой по саду и атмосферой счастья».
Кроме того, супруга принца Гарри также запустила в продажу свечу No. 084, которая названа в честь ее дня рождения. По данным бренда, она наполняет воздух ароматом сладкой древесины, нежных цветочных нот и полевых цветов Калифорнии, «создавая возвышенное ощущение уюта, подобное объятию». Обе свечи стоят по 64 доллара (более 5000 рублей).
Недавно необычную свечу — с «ароматом против травли» — представила и Моника Левински. Доход от продаж она намерена перечислить организациям, борющимся с буллингом.