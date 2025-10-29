Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва

Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы

Фото: WPA Pool/Getty Images

Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем Гарри. Цена составляет 64 доллара (более 5000 рублей), пишет Vanity Fair.

Бренд As Ever, который принадлежит герцогине Сассекской, представил свечу Signature Candle №519. Создатели утверждают, что она пахнет так же, как свадьба Меган и Гарри, которая прошла 19 мая 2018 года.

Аромат свечи включает в себя ноты марокканской мяты, листьев белого чая и древесного кардамона. По словам представителей марки, предмет также вызывает ассоциации со «свежестью дня в английской деревне, долгой прогулкой по саду и атмосферой счастья». 

Кроме того, супруга принца Гарри также запустила в продажу свечу No. 084, которая названа в честь ее дня рождения. По данным бренда, она наполняет воздух ароматом сладкой древесины, нежных цветочных нот и полевых цветов Калифорнии, «создавая возвышенное ощущение уюта, подобное объятию». Обе свечи стоят по 64 доллара (более 5000 рублей).

Недавно необычную свечу — с «ароматом против травли» — представила и Моника Левински. Доход от продаж она намерена перечислить организациям, борющимся с буллингом. 

Расскажите друзьям