Гендиректором МХАТа назначили Елену Булукову. Она сменила Владимира Кехмана, обвиненного в растрате

В конце того же месяца руководитель МХАТа стал фигурантом второго уголовного дела ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году глава компании — подрядчика театра купил Кехману за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес». Оформил он машину на одну из своих фирм, но передал гендиректору МХАТа в личное пользование. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Как отмечала «Фонтанка», эти новые обвинения ― продолжение расследования дела о растрате.