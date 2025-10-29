Гендиректором МХАТа назначили Елену Булукову. Она сменила Владимира Кехмана, обвиненного в растрате

Генеральным директором МХАТ им. Горького назначена Елена Булукова. Об этом сообщило Министерство культуры РФ.
С мая 2021-го Булукова была директором Центрального театра кукол им. Образцова. Она лауреат правительственной премии в области культуры и мастер продюсерского факультета ГИТИСа.
Булукова сменила на посту гендиректора МХАТа Владимира Кехмана, который возглавлял театр с осени 2021 года. 9 июля 2025-го у Кехмана прошел обыск, а после на него завели уголовное дело о присвоении и растрате средств при реконструкции МХАТа. По части 4 статьи 160 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В конце того же месяца руководитель МХАТа стал фигурантом второго уголовного дела ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году глава компании — подрядчика театра купил Кехману за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес». Оформил он машину на одну из своих фирм, но передал гендиректору МХАТа в личное пользование. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Как отмечала «Фонтанка», эти новые обвинения ― продолжение расследования дела о растрате.
В конце сентября Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТа. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кехман до сих пор значится художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге.
В 2015 году Владимир Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, назвав ее кощунством и оскорблением чувств верующих.