Гендиректором МХАТа назначили Елену Булукову. Она сменила Владимира Кехмана, обвиненного в растрате

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года

Гендиректором МХАТа назначили Елену Булукову. Она сменила Владимира Кехмана, обвиненного в растрате

Фото: Министерство культуры РФ

Генеральным директором МХАТ им. Горького назначена Елена Булукова. Об этом сообщило Министерство культуры РФ.

С мая 2021-го Булукова была директором Центрального театра кукол им. Образцова. Она лауреат правительственной премии в области культуры и мастер продюсерского факультета ГИТИСа.

Булукова сменила на посту гендиректора МХАТа Владимира Кехмана, который возглавлял театр с осени 2021 года. 9 июля 2025-го у Кехмана прошел обыск, а после на него завели уголовное дело о присвоении и растрате средств при реконструкции МХАТа. По части 4 статьи 160 УК ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце того же месяца руководитель МХАТа стал фигурантом второго уголовного дела ― о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году глава компании — подрядчика театра купил Кехману за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес». Оформил он машину на одну из своих фирм, но передал гендиректору МХАТа в личное пользование. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Как отмечала «Фонтанка», эти новые обвинения ― продолжение расследования дела о растрате.

В конце сентября Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТа. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кехман до сих пор значится художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге. 

В 2015 году Владимир Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, назвав ее кощунством и оскорблением чувств верующих.

Расскажите друзьям