В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»

В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом

Фото: «Природа и люди»

В Адыгее завершилось обследование редких лесов с орехом медвежьим (лещиной древовидной) специалистами фонда «Природа и люди» и АНО «Заповедный Кавказ» при поддержке компании «Лемана Про».

Исследование проходило в рамках проекта «Хранители леса», направленного на защиту малонарушенных природных территорий России. Экспедиция работала в труднодоступной долине реки Фарс, где ученые уточняли состояние популяций реликтового дерева.

В ходе исследований были найдены два участка произрастания ореха медвежьего в Абадзехском участковом лесничестве. Возраст старейших деревьев превышает 200 лет, а их диаметр достигает 1,1 метра.

1/3
© «Природа и люди»
2/3
© «Природа и люди»
3/3
© «Природа и люди»

Руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков отметил, что собранные данные помогут определить границы ценных лесов и передать информацию в органы власти для защиты этих территорий от промышленного освоения.

Проект «Хранители леса» реализуется с 2025 года и охватывает шесть регионов России, включая Архангельскую область, Кавказ и Карелию. Его цель — создать карту малонарушенных лесов и закрепить за ними особый охранный статус.

Расскажите друзьям