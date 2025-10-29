В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом

В Адыгее завершилось обследование редких лесов с орехом медвежьим (лещиной древовидной) специалистами фонда «Природа и люди» и АНО «Заповедный Кавказ» при поддержке компании «Лемана Про».
Исследование проходило в рамках проекта «Хранители леса», направленного на защиту малонарушенных природных территорий России. Экспедиция работала в труднодоступной долине реки Фарс, где ученые уточняли состояние популяций реликтового дерева.
В ходе исследований были найдены два участка произрастания ореха медвежьего в Абадзехском участковом лесничестве. Возраст старейших деревьев превышает 200 лет, а их диаметр достигает 1,1 метра.
Руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков отметил, что собранные данные помогут определить границы ценных лесов и передать информацию в органы власти для защиты этих территорий от промышленного освоения.
Проект «Хранители леса» реализуется с 2025 года и охватывает шесть регионов России, включая Архангельскую область, Кавказ и Карелию. Его цель — создать карту малонарушенных лесов и закрепить за ними особый охранный статус.