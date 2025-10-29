В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд

В декабре в Москве начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда. Об этом в личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин.
Испытания будут проходить ночью и без пассажиров на Большой кольцевой линии. Искусственный интеллект возьмет под управление поезд серии «Москва». ИИ будет управлять разгоном, торможением и работой дверей. Машинист проследит за безопасностью.
Первый беспилотный поезд планируют вывести на маршрут к концу 2026 года. Он будет перевозить пассажиров с интервалами в 90 секунд в загруженные часы.
Собянин рассказал и о других применениях ИИ в городском транспорте. Так, первый беспилотный трамвай перевез уже более 26 тыс. пассажиров. Еще два таких трамвая проходят тестирование.
К 2030 году администрация города собирается оснастить беспилотными технологиями две трети трамвайного парка, а к 2035-му ― довести этот показатель до 90%.
ИИ применяется и в системе биометрии, к которой до конца года планируют подключить все турникеты метро и МЦК. В течение следующего года сервис должен заработать на всех станциях МЦД, а в дальнейшем ― и в наземном транспорте, отметил мэр.
В сентябре в водах Москвы-реки прошел первый тест-драйв беспилотного пассажирского катера. Массовое внедрение таких судов ожидается к 2030 году.