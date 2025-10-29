В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»

В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В декабре в Москве начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда. Об этом в личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

Испытания будут проходить ночью и без пассажиров на Большой кольцевой линии. Искусственный интеллект возьмет под управление поезд серии «Москва». ИИ будет управлять разгоном, торможением и работой дверей. Машинист проследит за безопасностью. 

Первый беспилотный поезд планируют вывести на маршрут к концу 2026 года. Он будет перевозить пассажиров с интервалами в 90 секунд в загруженные часы. 

Собянин рассказал и о других применениях ИИ в городском транспорте. Так, первый беспилотный трамвай перевез уже более 26 тыс. пассажиров. Еще два таких трамвая проходят тестирование. 

К 2030 году администрация города собирается оснастить беспилотными технологиями две трети трамвайного парка, а к 2035-му ― довести этот показатель до 90%. 

ИИ применяется и в системе биометрии, к которой до конца года планируют подключить все турникеты метро и МЦК. В течение следующего года сервис должен заработать на всех станциях МЦД, а в дальнейшем ― и в наземном транспорте, отметил мэр. 

В сентябре в водах Москвы-реки прошел первый тест-драйв беспилотного пассажирского катера. Массовое внедрение таких судов ожидается к 2030 году. 

Расскажите друзьям