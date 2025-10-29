Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России

3 ноября в Okko появятся сразу пять серий нового документального сериала «Россия 360» от общества «Знание». В нем рассказывается об экспедиции по Русскому Северу.
Маршрут начался в Мурманске, а само путешествие охватило 58 регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока и от Арктики до Кавказа.
Протяженность пути составила 33 тыс. километров. Его прошли по всей сухопутной границе России исключительно на колесной технике, в том числе и на вездеходах. Главный идейный вдохновитель экспедиции — профессиональный путешественник и полярник Богдан Булычев. Он отправился в дорогу в конце 2024 года.
Команде Булычева удалось установить сразу несколько мировых рекордов. Например, путешественник первым в истории за один год посетил четыре крайние точки России, расположенные на севере, юге, западе и востоке страны.
По словам Булычева, одной из главных задач при производстве фильма было уйти от формата стандартных видеоблогов и роликов и создать полноценный фильм-исследование в традициях самых известных образцов мировой кинодокументалистики.
Автором сценария проекта стала Евгения Лавренова, режиссером монтажа ― Роман Герасимов. В качестве продюсеров выступили Антон Соболевский, Кристина Илларионова, а продюсерами со стороны Okko ― Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.