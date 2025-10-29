Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России

Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва

Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России

Фото: пресс-служба Okko

3 ноября в Okko появятся сразу пять серий нового документального сериала «Россия 360» от общества «Знание». В нем рассказывается об экспедиции по Русскому Северу.

Маршрут начался в Мурманске, а само путешествие охватило 58 регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока и от Арктики до Кавказа.

Протяженность пути составила 33 тыс. километров. Его прошли по всей сухопутной границе России исключительно на колесной технике, в том числе и на вездеходах. Главный идейный вдохновитель экспедиции — профессиональный путешественник и полярник Богдан Булычев. Он отправился в дорогу в конце 2024 года.

Команде Булычева удалось установить сразу несколько мировых рекордов. Например, путешественник первым в истории за один год посетил четыре крайние точки России, расположенные на севере, юге, западе и востоке страны.

По словам Булычева, одной из главных задач при производстве фильма было уйти от формата стандартных видеоблогов и роликов и создать полноценный фильм-исследование в традициях самых известных образцов мировой кинодокументалистики.

Автором сценария проекта стала Евгения Лавренова, режиссером монтажа ― Роман Герасимов. В качестве продюсеров выступили Антон Соболевский, Кристина Илларионова, а продюсерами со стороны Okko ― Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.

Расскажите друзьям