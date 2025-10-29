Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России

Протяженность пути составила 33 тыс. километров. Его прошли по всей сухопутной границе России исключительно на колесной технике, в том числе и на вездеходах. Главный идейный вдохновитель экспедиции — профессиональный путешественник и полярник Богдан Булычев. Он отправился в дорогу в конце 2024 года.