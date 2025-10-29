Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева

Фото: START

Amazon Prime Video приобрел права на четыре фильма якутского режиссера Степана Бурнашева. На это обратили внимание «Ведомости».

Среди лент, которые теперь транслируются на стриминге, «Черный снег», «Наша зима», «Проклятие. Мертвая земля» и запрещенная в России драма «Айта». По данным издания, продажа прав на фильмы состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, занимающейся продвижением независимого кино.

Сейчас фильмы доступны подписчикам в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии, а в ближайшее время география показа будет расширена.

«Для меня важно, что якутское кино теперь увидит зритель за пределами России. Наши истории универсальны — они про любовь, страх, вину, поиск себя, но мы рассказываем их через призму якутской культуры, через нашу речь, нашу землю, наши символы». В этом, как отметил постановщик, и есть сила: локальное становится универсальным, когда в нем есть правда. Именно это, как добавляет он, и может «тронуть зрителя где угодно — от маленького северного улуса до Нью-Йорка или Рима», сказал режиссер.

В сентябре 2023 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» после претензий Роскомнадзора о «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». Регулятор счел, что в фильме подчеркивается национальное неравенство героев. Онлайн-кинотеатры удалили фильм из своих библиотек.

