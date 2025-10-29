Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева

«Для меня важно, что якутское кино теперь увидит зритель за пределами России. Наши истории универсальны — они про любовь, страх, вину, поиск себя, но мы рассказываем их через призму якутской культуры, через нашу речь, нашу землю, наши символы». В этом, как отметил постановщик, и есть сила: локальное становится универсальным, когда в нем есть правда. Именно это, как добавляет он, и может «тронуть зрителя где угодно — от маленького северного улуса до Нью-Йорка или Рима», сказал режиссер.