«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными

Книжный сервис «Литрес» и приложение для знакомств Mamba выяснили, какие романтические сцены из литературы пользователи считают самыми будоражащими. Опрос провели в октябре 2025 года, в нем участвовали более 900 пользователей из разных городов России. Результаты есть у «Афиши Daily».

Согласно результатам исследования, наличие любовной линии влияет на выбор книги большинства женщин: 61% респонденток предпочитают произведения, в которых есть место чувствам. Мужчины оказались более сдержанными: чуть меньше половины их них (49%) придерживаются такого же мнения, но для 43% опрошенных романтический сюжет не является критерием при выборе книги.

Позиция мужчин и женщин не совпала и в вопросе любимого типа романтических сцен. Лидером среди женской половины аудитории стали описания романтики повседневности: заботы, внимания, маленьких знаков любви (41%). Мужчин же больше привлекают сцены физической близости (38%). На втором и третьем месте у обеих групп респондентов — совместное преодоление трудностей, в результате чего появляются чувства (39% у женщин, 28% у мужчин), и романтическое свидание или первая встреча героев (30 и 24% соответственно).

Самой романтичной сценой в мировой литературе россиянки назвали объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера (17%) в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На втором месте — танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского на балу (14%) в «Войне и мире» Льва Толстого. Третье место заняла первая встреча Мастера и Маргариты (13%) в одноименном романе Михаила Булгакова.

Именно эту романтическую сцену как самую запоминающуюся в литературе выбрало больше всего мужчин (22%). 12% из них отдали свой голос за сцену первой близости Аксиньи Астаховой и Григория Мелехова в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, а 11% — тоже отдали предпочтение танцу Наташи Ростовой и Андрея Болконского.

Абсолютное большинство респондентов признались, что хотели бы пережить любимую романтическую сцену из литературы в реальной жизни. Так ответили 75% женщин и 73% мужчин. Мнение россиян также совпало при ответе на вопрос, вдохновляют ли их романтические сцены на поиск любви и пары. Утвердительно ответили 69% женщин и 64% мужчин.

Как отметили авторы исследования, в целом чтение описания романтических сцен положительно влияет на эмоциональный фон россиян. В первую очередь они чувствуют вдохновение и мечтательность, во вторую — радость за героев и сопереживание им. Еще одно важное чувство, которое появляется в результате чтения, — желание увидеть и обнять своего любимого человека.

