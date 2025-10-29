«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными

Позиция мужчин и женщин не совпала и в вопросе любимого типа романтических сцен. Лидером среди женской половины аудитории стали описания романтики повседневности: заботы, внимания, маленьких знаков любви (41%). Мужчин же больше привлекают сцены физической близости (38%). На втором и третьем месте у обеих групп респондентов — совместное преодоление трудностей, в результате чего появляются чувства (39% у женщин, 28% у мужчин), и романтическое свидание или первая встреча героев (30 и 24% соответственно).