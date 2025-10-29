Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом

40% россиян считают, что выросшие дети не должны жить с родителями, выяснили исследователи медиахолдинга Rambler& Co. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».
Из этих 40% респондентов, выступающих против совместного проживания взрослых детей и родителей, 26% уверены, что взрослый человек должен жить отдельно, а 14% считают такой вариант допустимым на время, пока человек встает на ноги.
Большинство, однако, относятся к ситуации с пониманием: для 31% это нормально, если всем комфортно, а 29% видят в совместном проживании вынужденную меру из-за болезней или финансовых трудностей.
Главными барьерами на пути к отдельному жилью россияне назвали экономические реалии. 59% участников опроса в качестве основной причины указали отсутствие собственного жилья и нехватку дохода. Еще 21% респондентов признали, что многим просто удобно не менять привычного уклада жизни. Реже респонденты связывали ситуацию с психологическими факторами: привычкой к родительской заботе (10%), созависимостью (8%) или чувством вины (2%).
57% россиян уверены, что для сохранения теплых отношений при раздельном проживании достаточно регулярно общаться с семьей и помогать друг другу. Еще 27% респондентов считают, что дистанция даже улучшает отношения.