В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта

Фото: Максим Денисов/Mos.ru

В Москве запустили сервис «Моспитомец». В нем представлены более тысячи анкет животных из 13 городских приютов, сообщается на сайте мэра и правительства.

Со временем каталог питомцев будет пополняться. Чтобы выбрать четвероногого друга, можно воспользоваться фильтрами: указать тип животного (кошка или собака), пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, нужно указать предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.

На странице каждого питомца опубликованы его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизованные пользователи Mos.ru: нужна стандартная или полная учетная запись. Затем сотрудник приюта свяжется с заявителем, чтобы уточнить день и время визита. Сервис также автоматически показывает анкеты и других животных, похожих на выбранного питомца.

Если после знакомства в приюте человек захочет взять понравившуюся кошку или собаку домой, ему нужно будет подписать договор, где расписаны права и обязанности владельца. На это дается три дня — будущий хозяин животного сможет взвесить свое решение и подготовиться к приезду питомца в свой дом.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что в приютах за бездомными животными ежедневно ухаживают, для каждого из них ветеринары подобрали рацион, они привиты и обработаны от паразитов. Чтобы переезд в новое место был для кошек и собак максимально комфортным, их социализируют, готовят к жизни в квартире и прогулкам.

