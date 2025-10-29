В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта

На странице каждого питомца опубликованы его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизованные пользователи Mos.ru: нужна стандартная или полная учетная запись. Затем сотрудник приюта свяжется с заявителем, чтобы уточнить день и время визита. Сервис также автоматически показывает анкеты и других животных, похожих на выбранного питомца.