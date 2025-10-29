Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»

Элайджа Вуд — исполнитель роли Фродо Бэггинса во «Властелине Колец» — устроил сюрприз поклонникам и появился на их свадьбе, стилизованной под вселенную Джона Рональда Толкина. О милом случае написало издание Entertainment Weekly.
Мероприятие прошло в Хоббитоне в Новой Зеландии — месте, где были сняты «Хоббит» и трилогия «Властелин Колец». Жених, невеста и гости были одеты в тематические наряды: земляные цвета, бархат и твид, жилеты, брюки и бриджи.
Актер появился перед парой, стоявшей под свадебной аркой, в повседневной одежде: в джинсах, кроссовках и черной куртке. Сразу за ним следовали фотографы, чтобы запечатлеть его встречу с женихом и невестой. «Это потрясающе, и все одеты как хоббиты!» — воскликнул Вуд.
