Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов

Фото: Alexander Grey/Unsplash

В США провели исследование, благодаря которому выяснили, что люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов после ее получения. За первые 12 часов люди тратят более трети.

Главная причина — базовые нужды. Больше половины опрошенных сразу оплачивают продукты и предметы первой необходимости, 48% — счета, 42% — крупные расходы вроде аренды или ипотеки. Только 28% респондентов успевают отложить хоть что‑то на сбережения.

Согласно исследованию, миллениалы расходуют деньги быстрее всех. 40% зарплаты уходит в первые 12 часов. Хотя многие заранее планируют бюджет, 45% все равно признаются, что тратят слишком много сразу после получения денег.

По мнению экспертов, переход к более гибким схемам выплат может помочь людям лучше управлять бюджетом и сократить долги, ведь счета и чрезвычайные ситуации не ждут следующей зарплаты.

