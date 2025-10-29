В ноябре россияне увидят звездопад Леониды

В ноябре россияне смогут наблюдать метеорный поток Леониды, который достигнет максимальной интенсивности в ночь с 17 на 18 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
В ночь с 17 на 18 ноября на небе можно будет увидеть до 15 «падающих звезд» в час. Астрономическое явление связано с кометой 55Р/Темпеля — Туттля. Кометная пыль, попадая в атмосферу Земли, сгорает, образуя метеоры — яркие вспышки. «Для наблюдения „падающих звезд“ необходимо максимально безоблачное небо», — предупредили астрономы.
Поток Леониды действует ежегодно с 6 по 30 ноября, достигая пика активности в середине месяца. Сама комета возвращается к Земле каждые 33 года.
Недавно россияне наблюдали за метеорным потоком Ориониды. Пик потока был в ночь с 20 на 21 октября.