Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности

После роли в фильме «Зимняя кость» Лоуренс стала одной из главных звезд Голливуда. Она поучаствовала в таких франшизах, как «Голодные игры» и «Люди Икс», а также получила множество наград за фильмы «Мой парень — псих» и «Афера по-американски».