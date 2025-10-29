Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»
Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя
Том Фелтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхем-Холл»
Том Форд снимет новый фильм
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом

Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности

Фото: Sony Pictures Releasing

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о восприятии собственной публичности, признав, что в период наибольшей популярности ее поведение в интервью казалось ей раздражающим.

После роли в фильме «Зимняя кость» Лоуренс стала одной из главных звезд Голливуда. Она поучаствовала в таких франшизах, как «Голодные игры» и «Люди Икс», а также получила множество наград за фильмы «Мой парень — псих» и «Афера по-американски».

Актриса быстро прославилась своими искренними и непринужденными интервью, что сначала вызывало симпатию публики, но позже стало предметом критики. Актрису обвиняли в фальшивости.

Лоуренс призналась, что интервью всегда вызывали у нее стресс: «Каждый раз после интервью я думаю: „Больше никогда этого не сделаю“. Мне кажется, я теряю контроль над своим ремеслом, когда вынуждена заниматься прессой».

Комментируя обвинения в неискренности, она объяснила: «Это была моя настоящая личность, но также и защитный механизм. Так я как бы говорила: „Я не из этих — я просто обычная, я каждый день лажаю!“».

Расскажите друзьям