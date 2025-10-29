Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о восприятии собственной публичности, признав, что в период наибольшей популярности ее поведение в интервью казалось ей раздражающим.
После роли в фильме «Зимняя кость» Лоуренс стала одной из главных звезд Голливуда. Она поучаствовала в таких франшизах, как «Голодные игры» и «Люди Икс», а также получила множество наград за фильмы «Мой парень — псих» и «Афера по-американски».
Актриса быстро прославилась своими искренними и непринужденными интервью, что сначала вызывало симпатию публики, но позже стало предметом критики. Актрису обвиняли в фальшивости.
Лоуренс призналась, что интервью всегда вызывали у нее стресс: «Каждый раз после интервью я думаю: „Больше никогда этого не сделаю“. Мне кажется, я теряю контроль над своим ремеслом, когда вынуждена заниматься прессой».
Комментируя обвинения в неискренности, она объяснила: «Это была моя настоящая личность, но также и защитный механизм. Так я как бы говорила: „Я не из этих — я просто обычная, я каждый день лажаю!“».