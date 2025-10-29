Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году

В России в 2025 году выросла стоимость некоторых новогодних салатов. Приготовление оливье стало дороже на 17%. Об этом агентству «Москва» сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко.
По ее словам, примерно 1,2 килограмм оливье обойдется в 434 рубля, что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 рублей.
Cельдь под шубой на четырех человек обойдется в 380 рублей, что на 13,5% дороже, чем в 2024 году. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 342 рубля. Килограмм овощной нарезки из свежих огурцов, помидоров и зелени в среднем по стране обойдется в 496 рублей и в 603 рубля в Москве.
Недавно стало известно, что средняя стоимость одной упаковки лекарства в России превысила 400 рублей. Цены растут быстрее инфляции почти в два раза. Сильнее всего подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%), но-шпа (на 15%), корвалол и анальгин (на 13–14%).