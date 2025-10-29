Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»
Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя
Том Фелтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхем-Холл»
Том Форд снимет новый фильм
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла

Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году

В России в 2025 году выросла стоимость некоторых новогодних салатов. Приготовление оливье стало дороже на 17%. Об этом агентству «Москва» сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

По ее словам, примерно 1,2 килограмм оливье обойдется в 434 рубля, что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 рублей.

Cельдь под шубой на четырех человек обойдется в 380 рублей, что на 13,5% дороже, чем в 2024 году. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 342 рубля. Килограмм овощной нарезки из свежих огурцов, помидоров и зелени в среднем по стране обойдется в 496 рублей и в 603 рубля в Москве.

Недавно стало известно, что средняя стоимость одной упаковки лекарства в России превысила 400 рублей. Цены растут быстрее инфляции почти в два раза. Сильнее всего подорожали кеторол (на 30%), нафазолин (на 25%), но-шпа (на 15%), корвалол и анальгин (на 13–14%).

