Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает ТАСС.
Документ был заключен в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности. Ранее безвизовый режим действовал только в одностороннем порядке. Граждане России могли посещать Мьянму на срок до 30 дней, но без возможности продления.
При нарушении сроков пребывания туристы обязаны были оплатить штраф. Теперь, согласно новому соглашению, граждане обеих стран смогут находиться на территории другой стороны до 30 дней. Срок действия режима пока не уточняется.
Ранее армия Мьянмы освободила более 2000 человек, удерживавшихся в неволе в скам-центре на границе с Таиландом. По оценкам ООН, в подобных центрах Мьянмы могут удерживаться не менее 120 тыс. человек.