Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года

Фото: Mac DeMarco

Канадский инди-музыкант Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года.

Тур пройдет в поддержку его последнего альбома «Guitar» и начнется с трехдневного резидентства в лондонском O2 Academy Brixton, где артист не выступал с 2019 года.

После Лондона музыкант отправится в турне по Европе, посетит Францию, Германию, Нидерланды, Польшу, Чехию, Австрию, Венгрию, Словению, Италию, Турцию, Ирландию и Португалию. Билеты поступят в продажу 31 октября.

Новый альбом ДеМарко, «Guitar», вышел 22 августа 2025 года на собственном лейбле Mac’s Record Label и стал продолжением предыдущих релизов — «Five Easy Hot Dogs» и сборника «One Wayne G».

Летом 2026 года музыкант также выступит в Берлине, Вене, Риме, Милане, Лиссабоне и других городах, а в сентябре завершит тур двумя концертами в Антверпене и Португалии.

