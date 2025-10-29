Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году
Мак ДеМарко объявил о масштабном туре по Европе и Британии летом 2026 года
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
Exit проведет серию поп-ап-фестивалей в Египте, Индии, Хорватии и на Мальте
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»
Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя
Том Фелтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхем-Холл»
Том Форд снимет новый фильм
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла

Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Теперь при оформлении билета в плацкарт РЖД покупку постельного белья необходимо выбирать вручную, сообщает РИА «Новости».

Постельное белье предлагается как дополнительная услуга и не включается в стоимость. Раньше галочка напротив согласия с приобретением постельного белья проставлялась автоматически.

Недавно РЖД сообщили, что возобновляют прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, время в пути составит около 3,5 суток.

В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. Поезда Пхеньян — Москва ходят два раза в месяц. По данным РЖД, этот железнодорожный маршрут самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток. Сообщение с Хабаровском осуществляется один раз в месяц.

РЖД