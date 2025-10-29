Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически

Теперь при оформлении билета в плацкарт РЖД покупку постельного белья необходимо выбирать вручную, сообщает РИА «Новости».
Постельное белье предлагается как дополнительная услуга и не включается в стоимость. Раньше галочка напротив согласия с приобретением постельного белья проставлялась автоматически.
Недавно РЖД сообщили, что возобновляют прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, время в пути составит около 3,5 суток.
В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. Поезда Пхеньян — Москва ходят два раза в месяц. По данным РЖД, этот железнодорожный маршрут самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток. Сообщение с Хабаровском осуществляется один раз в месяц.