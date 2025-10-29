«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон

Hulu официально продлил сериал «Убийства в одном здании» на шестой сезон. Новость об этом появилась в день выхода финала пятого сезона, который завершился новым убийством.
В этот раз шоу впервые выйдет за пределы Нью-Йорка. Действие шестого сезона развернется в Лондоне. «Любимая детективная троица покидает Нью-Йорк, чтобы расследовать новое загадочное преступление в столице Великобритании», — отметили в Hulu.
До этого герои лишь ненадолго оказывались в Лос-Анджелесе в четвертом сезоне. Исполнители главных ролей Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес подтвердили, что готовы продолжать сериал, пока сохраняется высокий уровень качества.
Мартин отметил: «Мы не знаем, когда это закончится. Просто живем от сезона к сезону. Даже если завтра проект закроют, мы будем благодарны за эти годы». Селена Гомес добавила, что хочет расти вместе со своей героиней Мейбл: «Надеюсь, смогу играть ее еще долго».
Исполнительный продюсер Джесс Розенталь в официальном подкасте намекнул, что финал пятого сезона стал прологом к «настоящему сюрпризу» и обещал «насыщенный и захватывающий» шестой сезон.