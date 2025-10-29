«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон

Мартин отметил: «Мы не знаем, когда это закончится. Просто живем от сезона к сезону. Даже если завтра проект закроют, мы будем благодарны за эти годы». Селена Гомес добавила, что хочет расти вместе со своей героиней Мейбл: «Надеюсь, смогу играть ее еще долго».