Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом

Фото: Nike

Бренд Nike выпустит кроссовки в коллаборации с сериалом Netflix «Очень странные дела», сообщает Hypebeast. Сотрудничество приурочено к выходу пятого сезона шоу.

Модель Stranger Things x Nike Dunk Low Phantom/Midnight Navy выполнена в белом и темно-синем цветах. Кроссовки специально состарены — белая подошва пожелтела, а кожаный верх покрылся трещинами, чтобы создать ощущение обуви 1980-х годов.

Логотипы Nike на языке, стельке и пятке перевернуты. Эта деталь отсылает к параллельному миру Изнанке — одному из ключевых мест действия «Очень странных дел».

Вместе с этой парой выйдет и вторая модель в цветовой гамме Black/Speed Red–Varsity Red–Anthracite. Релиз обеих моделей запланирован на 6 ноября — за 20 дней до выхода первых четырех эпизодов финального сезона «Очень странных дел».

1/2
© Nike
2/2
© Nike

В пятом сезоне главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из‑за чего ей приходится скрываться. В тизере под оркестровую версию «Child in Time» Deep Purple показаны тревожные кадры: на могиле Эдди появляется надпись «Гори в аду», Макс лежит в больнице, Дастин заражен странной субстанцией, а в городе кишат демогоргоны.

