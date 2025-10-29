Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом

В пятом сезоне главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из‑за чего ей приходится скрываться. В тизере под оркестровую версию «Child in Time» Deep Purple показаны тревожные кадры: на могиле Эдди появляется надпись «Гори в аду», Макс лежит в больнице, Дастин заражен странной субстанцией, а в городе кишат демогоргоны.