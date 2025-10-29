Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом

Бренд Nike выпустит кроссовки в коллаборации с сериалом Netflix «Очень странные дела», сообщает Hypebeast. Сотрудничество приурочено к выходу пятого сезона шоу.
Модель Stranger Things x Nike Dunk Low Phantom/Midnight Navy выполнена в белом и темно-синем цветах. Кроссовки специально состарены — белая подошва пожелтела, а кожаный верх покрылся трещинами, чтобы создать ощущение обуви 1980-х годов.
Логотипы Nike на языке, стельке и пятке перевернуты. Эта деталь отсылает к параллельному миру Изнанке — одному из ключевых мест действия «Очень странных дел».
Вместе с этой парой выйдет и вторая модель в цветовой гамме Black/Speed Red–Varsity Red–Anthracite. Релиз обеих моделей запланирован на 6 ноября — за 20 дней до выхода первых четырех эпизодов финального сезона «Очень странных дел».
В пятом сезоне главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из‑за чего ей приходится скрываться. В тизере под оркестровую версию «Child in Time» Deep Purple показаны тревожные кадры: на могиле Эдди появляется надпись «Гори в аду», Макс лежит в больнице, Дастин заражен странной субстанцией, а в городе кишат демогоргоны.