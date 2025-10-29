EXIT проведет серию поп-ап фестивалей в Египте, Индии, Мальте и Хорватии

EXIT Festival объявил, что в 2026 году впервые отправится в мировой тур, проведя серию поп-ап фестивалей в Египте, Индии, Мальте, Хорватии, Македонии и Сербии.
Такое решение последовало после конфликта с сербскими властями. Фестиваль поддержал студенческие протесты, из‑за чего столкнулся с разногласиями с сербским правительством и лишился привычной площадки — Петроварадинской крепости в Нови-Саде.
Организаторам пришлось начать кампанию общественного финансирования, чтобы собрать около 1,5 млн евро и продолжить существование. Мировое турне стартует в Хорватии в мае 2026 года, затем продолжится в Македонии (июнь), Мальте (август) и Египте (октябрь), где фестиваль пройдет у подножия пирамид Гизы. В ноябре EXIT вернется в Сербию, а завершится тур в Индии.
Основатель фестиваля Душан Ковачевич отметил: «После 25 лет в Петроварадинской крепости EXIT расправляет крылья и выходит в мир. Музыка для нас — это не просто развлечение, это сила, которая объединяет людей и культуры. Мы хотим вдохновить новое поколение верить, что лучший мир возможен».
С момента своего основания в 2000 году EXIT принимал таких хедлайнеров, как The Cure, The Killers, Arctic Monkeys, The Prodigy, Kraftwerk, Wu-Tang Clan, Fatboy Slim и Amelie Lens. В последние годы на сцене фестиваля также выступали Carl Cox, Bonobo, Gucci Mane и Black Eyed Peas.