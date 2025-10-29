Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года

Премьера перезапуска «Клиники» состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
О количестве серий пока не сообщается. Разработка сиквела началась еще в 2022 году, когда создатель Билл Лоуренс выразил желание возродить шоу.
В проект вновь вернутся любимые герои — Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон С. Макгинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра. Однако ранее стало известно, что Хоберт покинул проект из‑за творческих разногласий, оставив Батру единственной во главе команды.
Проект продолжит историю друзей Джей Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем. Исполнительными продюсерами станут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над оригиналом.