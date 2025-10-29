Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
EXIT проведет серию поп-ап фестивалей в Египте, Индии, Мальте и Хорватии
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»
Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя
Том Фелтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхем-Холл»
Том Форд снимет новый фильм
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала

Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года

Фото: ABC

Премьера перезапуска «Клиники» состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

О количестве серий пока не сообщается. Разработка сиквела началась еще в 2022 году, когда создатель Билл Лоуренс выразил желание возродить шоу.

В проект вновь вернутся любимые герои — Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон С. Макгинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра. Однако ранее стало известно, что Хоберт покинул проект из‑за творческих разногласий, оставив Батру единственной во главе команды.

Проект продолжит историю друзей Джей Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем. Исполнительными продюсерами станут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над оригиналом.

Расскажите друзьям