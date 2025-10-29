Том Форд снимет новый фильм
«Убийства в одном здании» продлили на шестой сезон
Постельное белье в плацкарте РЖД больше не предоставляется автоматически
Nike и «Очень странные дела» создали кроссовки из Изнанки с перевернутым логотипом
EXIT проведет серию поп-ап фестивалей в Египте, Индии, Мальте и Хорватии
Перезапуск «Клиники» выйдет в феврале 2026 года
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»
Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя
Том Фелтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхем-Холл»
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала

Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва

Фото: Sorasak/Unsplash

Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью «Известиям».

«Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений для японских перевозчиков: «Как только они созреют — пожалуйста, мы не против [ввести прямые рейсы]».

Прямое авиасообщение между Россией и Японией было приостановлено в марте 2022 года после начала конфликта на территории Украины.

По данным туристического управления Японии, за девять месяцев 2025 года страну посетили около 130 тыс. россиян. Вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснил рост турпотока лояльной визовой политикой Японии и доступными ценами на перелеты.

Несмотря на закрытие в сентябре всех шести филиалов «Японского центра» в России, в октябре посольство Японии объявило о планах открыть новые визовые центры на фоне растущего интереса россиян.

Расскажите друзьям