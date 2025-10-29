Россия и Япония обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва

Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью «Известиям».
«Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия не вводила ограничений для японских перевозчиков: «Как только они созреют — пожалуйста, мы не против [ввести прямые рейсы]».
Прямое авиасообщение между Россией и Японией было приостановлено в марте 2022 года после начала конфликта на территории Украины.
По данным туристического управления Японии, за девять месяцев 2025 года страну посетили около 130 тыс. россиян. Вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснил рост турпотока лояльной визовой политикой Японии и доступными ценами на перелеты.
Несмотря на закрытие в сентябре всех шести филиалов «Японского центра» в России, в октябре посольство Японии объявило о планах открыть новые визовые центры на фоне растущего интереса россиян.