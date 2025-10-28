Том Форд снимет новый фильм
Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»

Кадр: One Media+/YouTube

Скандальный актер Арми Хаммер, известный по фильмам «Агенты А.Н.К.Л.» и «Зови меня своим именем», вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible». Это первый кинопроект артиста с момента обвинений в сексуализированном насилии.

Трейлер «Frontier Crucible» появился на ютуб-канале One Media+. Картину поставил режиссер Трэвис Миллс. Ее премьера состоится в кинотеатрах и на цифровых платформах 5 декабря.

В актерский состав ленты вошли Майлз Клохесси, Мэри Стикли, Эли Браун, Райан Массон, Зейн Хольц, Эдди Спирс, Томас Джейн и Уильям Х. Мэйси. Фильм основан на романе Гарри Уиттингтона 1957 года «Слежка в пустыне». 
 

Видео: One Media+/YouTube

Экранизация расскажет о группе людей, которые пытаются перевезти жизненно важные медикаменты на юг Америки. По пути герои попадают в засаду воинов-апачей.

Помочь им преодолеть путь живыми может только один человек — опытный следопыт с туманным прошлым Меррик Бекфорд в исполнении Клохесси. Чтобы выполнить свою миссию, он объединяется с тремя жестокими преступниками. Одного из них сыграл Хаммер.

Миллс назвал свой новый фильм «возвращением к моральному повествованию в традициях вестерна, где искупление не дается легко, а насилие всегда оставляет след».

Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.

Тем не менее, Хаммер после обвинений практически не появлялся в публичном поле. Он прошел лечение от зависимостей, работал в отеле на Каймановых островах и признавался, что практически разорен. В 2024 году актер вернулся в Лос-Анджелес и запустил подкаст «The Armie HammerTime Podcast».

Он продолжает настаивать, что обвинения в сексуальных домогательствах не соответствуют действительности. При этом Хаммер признался в других «дерьмовых поступках», таких как измена жене и «использование людей, чтобы чувствовать себя лучше».

В конце 2024 года Хаммер появился в клипе Джорджины Лихи «Typical Squeeze». Кроме того, он недавно сыграл главную роль в криминальном триллере режиссера Уве Болла. Проект изначально назывался «Темный рыцарь», но затем его переименовали в «Гражданина-мстителя».

