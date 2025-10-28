Арми Хаммер вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible»

Скандальный актер Арми Хаммер, известный по фильмам «Агенты А.Н.К.Л.» и «Зови меня своим именем», вернулся на экраны в трейлере вестерна «Frontier Crucible». Это первый кинопроект артиста с момента обвинений в сексуализированном насилии.
Трейлер «Frontier Crucible» появился на ютуб-канале One Media+. Картину поставил режиссер Трэвис Миллс. Ее премьера состоится в кинотеатрах и на цифровых платформах 5 декабря.
В актерский состав ленты вошли Майлз Клохесси, Мэри Стикли, Эли Браун, Райан Массон, Зейн Хольц, Эдди Спирс, Томас Джейн и Уильям Х. Мэйси. Фильм основан на романе Гарри Уиттингтона 1957 года «Слежка в пустыне».
Экранизация расскажет о группе людей, которые пытаются перевезти жизненно важные медикаменты на юг Америки. По пути герои попадают в засаду воинов-апачей.
Помочь им преодолеть путь живыми может только один человек — опытный следопыт с туманным прошлым Меррик Бекфорд в исполнении Клохесси. Чтобы выполнить свою миссию, он объединяется с тремя жестокими преступниками. Одного из них сыграл Хаммер.
Миллс назвал свой новый фильм «возвращением к моральному повествованию в традициях вестерна, где искупление не дается легко, а насилие всегда оставляет след».
Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.
Он продолжает настаивать, что обвинения в сексуальных домогательствах не соответствуют действительности. При этом Хаммер признался в других «дерьмовых поступках», таких как измена жене и «использование людей, чтобы чувствовать себя лучше».