Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя

Оливия Уайлд («Трон: Наследие», «Не беспокойся, дорогая») и Педро Паскаль («Одни из нас», «Материалистка») снимутся в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя. Об этом сообщил Deadline.
Автор драм «Майкл Клейтон» и «Ничего личного» поставит первую картину в качестве режиссера за более чем десятилетие. Ленту выпустит студия Searchlight Pictures. Проект снимут по сценарию Гилроя.
Детали сюжета держатся в секрете. В интервью Гилрой упоминал, что действие развернется вокруг фигуры виолончелиста. Съемки фильма начнутся в конце октября в Лос-Анджелесе.
В актерский состав войдут Дэвид Харбор и Ева Виктор. Когда «Behemoth!» выйдет на экраны, пока неизвестно. Гилрой выступит продюсером ленты наряду с Санне Воленберг. Курировать работу от лица Searchlight будут Рэйн Робертс и Кэмерон Чидси, которые подчиняются в свою очередь Дэнтраму Нгуену и Кэти Гудсон-Томас.