Оливия Уайлд и Педро Паскаль сыграют в фильме «Behemoth!» Тони Гилроя

В актерский состав войдут Дэвид Харбор и Ева Виктор. Когда «Behemoth!» выйдет на экраны, пока неизвестно. Гилрой выступит продюсером ленты наряду с Санне Воленберг. Курировать работу от лица Searchlight будут Рэйн Робертс и Кэмерон Чидси, которые подчиняются в свою очередь Дэнтраму Нгуену и Кэти Гудсон-Томас.