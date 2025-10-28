Создатель Life is Strange разработает нарративную игру для Netflix

Французская компания Don’t Nod, выпустившая культовые игры Remember Me и Life is Strange, разработает нарративную игру для стримингового сервиса Netflix. Об этом написал Engadget.
Разработчик, согласно данным его финансового отчета, подписал соглашение со стримингом на производство видеоигры, основанной на одном из крупнейших проектов платформы. О каком именно сериале или фильме идет речь, неясно.
Возглавлять будущий проект будет офис Don’t Nod в канадском Монреале. Netflix, который в 2024 году закрыл собственную игровую студию Team Blue (а позднее и студию Boss Fight), обязуется опубликовать игру.
Ранее стало известно, что Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Пока речь идет о пяти играх: LEGO Party! , Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends.