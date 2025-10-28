Том Фэлтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхэм-холл»

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер комедии «Фэкхэм-холл», которую называют пародией на исторические драмы вроде «Аббатства Даунтон» и «Убийства в поместье Пемберли». Одну из ролей в ней сыграл Том Фэлтон из «Гарри Поттера».
Его герой приезжает в поместье английских аристократов Дэйвенпортов, чтобы заключить брак с их дочерью (по совместительству его двоюродной сестрой). Но торжество идет не по плану: главу семейства нахоят мертвым.
Согласно правилам британских классических детективов, в Фэкхэм-холл вскоре прибывает сыщик, который попытается раскрыть загадочное убийство. Его подозреваемым становится парень-сирота, работающий на Дэйвенпортов.
Трейлер картины демонстрирует множество комических ситуаций и диалогов. Увидеть ленту целиком можно будет в кинотеатрах с 5 декабря. Авторы комедии обещают зрителям микс «Аббатства Даунтон», «Аэроплана!» и «Монти Пайтона».
Помимо Фэлтона, в фильме снялись Дэмиен Льюис, Бен Рэдклифф, Томасин Маккензи, Кэтрин Уотерсон, Адам Вудворд, Лили Найт. Режиссером проекта стал Джим О’Хэнлон. Среди сценаристов — комик Джимми Карр.
«Мы получили огромное удовольствие от съемок этого фильма. Кажется, я никогда так много не смеялся во время съемок, и я очень надеюсь, что зрители получат столько же удовольствия от просмотра, сколько мы от съемок. Те, кто устал от исторических драм и хочет, чтобы их безжалостно раскритиковали, и те, кто их любит и кто, надеюсь, сможет насладиться роскошными декорациями, освещением, костюмами и прическами, даже если будет хохотать до упаду над сюрреалистичным безумием этого мира», — сказал О’Хэнлон.