Том Форд снимет новый фильм
Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»
Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»

Том Фэлтон собирается жениться на сестре в трейлере пародийной комедии «Фэкхэм-холл»

Кадр: Bleecker Street/YouTube

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер комедии «Фэкхэм-холл», которую называют пародией на исторические драмы вроде «Аббатства Даунтон» и «Убийства в поместье Пемберли». Одну из ролей в ней сыграл Том Фэлтон из «Гарри Поттера».

Его герой приезжает в поместье английских аристократов Дэйвенпортов, чтобы заключить брак с их дочерью (по совместительству его двоюродной сестрой). Но торжество идет не по плану: главу семейства нахоят мертвым. 
 

Видео: Bleecker Street/YouTube

Согласно правилам британских классических детективов, в Фэкхэм-холл вскоре прибывает сыщик, который попытается раскрыть загадочное убийство. Его подозреваемым становится парень-сирота, работающий на Дэйвенпортов.

Трейлер картины демонстрирует множество комических ситуаций и диалогов. Увидеть ленту целиком можно будет в кинотеатрах с 5 декабря. Авторы комедии обещают зрителям микс «Аббатства Даунтон», «Аэроплана!» и «Монти Пайтона».

Помимо Фэлтона, в фильме снялись Дэмиен Льюис, Бен Рэдклифф, Томасин Маккензи, Кэтрин Уотерсон, Адам Вудворд, Лили Найт. Режиссером проекта стал Джим О’Хэнлон. Среди сценаристов — комик Джимми Карр.

«Мы получили огромное удовольствие от съемок этого фильма. Кажется, я никогда так много не смеялся во время съемок, и я очень надеюсь, что зрители получат столько же удовольствия от просмотра, сколько мы от съемок. Те, кто устал от исторических драм и хочет, чтобы их безжалостно раскритиковали, и те, кто их любит и кто, надеюсь, сможет насладиться роскошными декорациями, освещением, костюмами и прическами, даже если будет хохотать до упаду над сюрреалистичным безумием этого мира», — сказал О’Хэнлон.

Расскажите друзьям