Том Форд снимет новый фильм

Фото: Jamie McCarthy/WireImage

Фэшн-дизайнер Том Форд снимет новый фильм. Об этом в разговоре с Variety сообщила кастинг-директор Франсин Майслер. Это будет его третья картина.

«Мы работаем круглосуточно. Вместе создаем каждую деталь. Это будет эпическое, невероятное кино, которое вам обязательно понравится», — сказала она.

Сюжет фильма пока неизвестен. Ранее издание World of Reel сообщало, что Форд, предположительно, работает на экранизацией романа «Плач к небесам» Энн Райс. В нем рассказывается о мире оперы в Венеции XVIII века.

Недавно бренд Gucci представил первую коллекцию креативного директора Демны Гвасалия 33-минутным фильмом «Тигр», снятым Спайком Джонсом («Она») и Халиной Рейн («Плохая девочка»). В картине снялись Деми Мур («Субстанция»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Эллиот Пейдж («Академия Амбрелла»), Эд Харрис («Шоу Трумана») и другие.

