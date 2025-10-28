Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях

Ранее компания столкнулась с критикой из‑за судебного иска от семьи подростка, который покончил с собой после активного взаимодействия с ChatGPT. В заявлении OpenAI говорится, что новая версия нейросети GPT-5 более безопасна для пользователей в ситуациях разговора о селфхарме и суициде. ChatGPT теперь чаще предлагает номера горячих линий и напоминает пользователям о необходимости делать перерывы во время длительных разговоров с нейросетью.