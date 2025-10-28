Более миллиона пользователей ChatGPT еженедельно рассказывают о суицидальных мыслях

По оценкам компании OpenAI, более миллиона человек каждую неделю рассказывают о суицидальных намерениях в разговоре с ChatGPT. Об этом пишет The Guardian.
OpenAI также сообщила, что около 0,07% активных пользователей за неделю — то есть около 560 тыс. из 800 млн пользователей — демонстрируют признаки проблем с ментальным здоровьем, которые связанны с психозом или манией.
Ранее компания столкнулась с критикой из‑за судебного иска от семьи подростка, который покончил с собой после активного взаимодействия с ChatGPT. В заявлении OpenAI говорится, что новая версия нейросети GPT-5 более безопасна для пользователей в ситуациях разговора о селфхарме и суициде. ChatGPT теперь чаще предлагает номера горячих линий и напоминает пользователям о необходимости делать перерывы во время длительных разговоров с нейросетью.
Недавно стало известно, что OpenAI работает над новым инструментом, который будет генерировать музыку по запросу пользователей. Его можно будет использовать, например, для добавления гитарного сопровождения к песне или музыки к видео.