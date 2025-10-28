Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году, сообщили в департаменте транспорта.
Устройства оборудованы системой оплаты по биометрии и камерами для распознавания лиц. Их разместят на 25 станциях. Цветовая подсветка будет подсказывать пассажирам, прошла ли оплата проезда, а виброотклик поможет слабовидящим людям понять статус транзакции.
Как отметили в ведомстве, новая техника повысит пропускную способность станций на 40%. До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД планируют установить более 4,5 тыс. таких устройств.
Недавно стало известно, что в ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 новых станций метро. В следующем году также будет запущен четвертый маршрут столичного речного трамвая «Киевский — Лужники».