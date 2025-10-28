Том Форд снимет новый фильм
Гай Пирс снимется в триллере «Бедный мальчик»

Гай Пирс («Секреты Лос-Анджелеса»), Тереза Палмер («Каскадеры») и Энн Даун («Рассказ служанки») снимутся в триллере «Бедный мальчик» («Poor Boy»). Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет Джеффри Уокер, известный по мини-сериалу «Яблочный уксус». Сценарий основан на пьесе Мэтта Кэмерона 2009 года, в театральной постановке которой в Мельбурне участвовал Пирс.

Сюжет будущего фильма строится вокруг мальчика, который попадает в ужасную аварию. В свой седьмой день рождения он выходит из комы и заявляет, что является реинкарнацией человека, погибшего семь лет назад.

Родители ребенка и семья умершего оказываются перед мучительным выбором — во что верить. Им предстоит гадать, имеют ли они дело с подлинным перерождением или с мстительным призраком.

«Яркий и эмоциональный сюжет Мэтта Кэмерона раскрывает давно забытые семейные тайны, обнажает универсальные слабости и истины — уверен, это захватит зрителей по всему миру», — прокомментировал Пирс.

Продюсерами проекта стали Лайонел Хикс из Liquid Noise Films, Стив Джагги и Кайли Паско из Jaggi Entertainment. Музыкальное сопровождение картины подготовил сам Пирс на основе оригинальных композиций Тима Финна из группы Crowded House.

