31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности

Среди факторов, которые мешают им в профессиональном росте, опрошенные назвали страх перемен (26%), отсутствие перспектив роста зарплаты и должности на текущем месте, нехватку времени на дополнительное обучение (по 19%) и нехватку необходимых знаний и компетенций (18%), а также неуверенность и синдром самозванца (17%).