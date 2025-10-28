31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности

31% россиян считают, что главным карьерным приоритетом на ближайшее время для них является сохранение стабильности. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Их опубликовал Forbes.
Еще для 16% респондентов карьерным приоритетом стало изучение дополнительной специальности, для 15% — получение повышения на текущей работе, а для 12% — смена профессии и поиск более высокооплачиваемой работы.
Участники опроса перечислили причины, которые побуждают их развиваться в профессии, — это стремление к более высокой зарплаты (32%), повышение социального статуса и получении признания (25%), интерес к новым задачам (20%), страх остаться без работы в будущем (15%) и давление со стороны окружения (14%).
Среди факторов, которые мешают им в профессиональном росте, опрошенные назвали страх перемен (26%), отсутствие перспектив роста зарплаты и должности на текущем месте, нехватку времени на дополнительное обучение (по 19%) и нехватку необходимых знаний и компетенций (18%), а также неуверенность и синдром самозванца (17%).