Турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году
31% россиян назвали карьерным приоритетом на ближайшее время сохранение стабильности
Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды
Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю
Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла
В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»

На площади у входа в Парк Горького впервые откроют каток

Фото: freestocks/Unsplash

На площади у входа в Парк Горького в Москве впервые откроют каток. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент культуры.

В ведомстве рассказали, что работы по монтажу катка с искусственным льдом уже начались. «Он впервые появится перед аркой главного входа», — отметили там.

В депкульте также отметили, что в центре катка расположится новогодняя ель и праздничные инсталляции. Ель уже установили.

Ранее столичные СМИ писали, что елка появилась у входа в парк Горького удивительно рано. Вероятно, это случилось как раз из-за планов по открытию катка. 

Катки в Москве, как правило, открывают в конце ноября-начале декабря. Они работают вплоть до середины марта.

Расскажите друзьям