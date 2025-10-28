На площади у входа в Парк Горького впервые откроют каток

На площади у входа в Парк Горького в Москве впервые откроют каток. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент культуры.
В ведомстве рассказали, что работы по монтажу катка с искусственным льдом уже начались. «Он впервые появится перед аркой главного входа», — отметили там.
В депкульте также отметили, что в центре катка расположится новогодняя ель и праздничные инсталляции. Ель уже установили.
Ранее столичные СМИ писали, что елка появилась у входа в парк Горького удивительно рано. Вероятно, это случилось как раз из-за планов по открытию катка.
Катки в Москве, как правило, открывают в конце ноября-начале декабря. Они работают вплоть до середины марта.