Клэр Фой сыграет в фильме «Чернила» Дэнни Бойла

Британская актриса Клэр Фой снимется в фильме «Ink» («Чернила») Дэнни Бойла, автора «На игле» и «Миллионера из трущоб». Об этом сообщил Deadline.
В картине сыграют также Джек О’Коннелл и Гай Пирс. Ленту разработают компании Studiocanal, Media Res и House Productions. Она будет посвящена становлению медиаимперии Руперта Мердока.
В основу фильма ляжет пьеса Джеймса Грэма, номинированная на премию «Тони». Драматург сам написал сценарий будущей экранизации. Съемки «Чернил» запланированы на октябрь.
Картина обещает стать захватывающим кинематографическим аттракционом о группе мечтателей и аутсайдеров, которым пришла в голову идея создать принципиально новые новости — такие, что дадут людям то, чего они хотят, и изменят облик современного мира.
Гай Пирс сыграет Руперта Мердока. Джек О’Коннелл воплотит на экране Ларри Лэмба — человека, которого Мердок нанял управлять газетой The Sun после ее покупки в 1969 году. Клэр Фой досталась роль амбициозного редактора, которая приходит в The Sun и тесно сотрудничает с Лэмбом.
Продюсерами фильма выступают Дэнни Бойл, Тесса Росс и Майкл Эллеринджер. Для Бойла и Росс это новая совместная работа после успеха «Миллионера из трущоб». Также в числе продюсеров — Трейси Сивард, а Тони Дэвис занимает позицию исполнительного продюсера.
Studiocanal полностью финансирует проект. За операторскую работу отвечает Алвин Х. Кухлер, за постановку и костюмы — Гарет Пух и Карсон МакКолл, за монтаж — Финн Оутс. Подбор актеров ведут Гейл Стивенс и Ребекка Фархолл.