Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды

Фото: South_agency/Getty Images

Почти каждый третий одинокий человек (31%), родившийся между 1997 и 2012 годами, признается, что ходил на свидание только ради бесплатного обеда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Intuit, пишет New York Times.

В исследовании, которое проходило в сентябре, участвовали 1500 человек. Оказалось, что финансовый аспект сильно влияет на развитие романтических отношений: начиная с бюджета на свидание и заканчивая тем, кто оплачивает счет. 51% американцев рассказали, что стали  реже ходить на свидания из-за финансовых проблем. Особенно сильно это коснулось поколения Z. Тем не менее, многие из них переосмысливают понятие «хорошего» свидания, ориентируясь на доступность и креативность.

«Деньги и финансовая безопасность стали важнейшими факторами в отношениях, поскольку они олицетворяют стабильность», ― говорит студентка факультета государственной политики Технологического института Джорджии Эшли Эвальд.

По данным опроса Deloitte, опубликованного в начале этого года, почти половина зумеров и миллениалов утверждают, что не чувствуют себя в финансовой безопасности. Эвальд отметила, что инфляция и рост цен привели к тому, что люди стали чаще организовывать творческие, бюджетные свидания — от домашних ужинов до совместных занятий чем-то полезным.

Почти половина жителей США считают, что лучше всего на первое свидание потратить от 50 до 100 долларов. «Если вы не можете позволить себе выпивку за 15 долларов, не приглашайте никого на свидание. Я хочу встречаться с кем-то амбициозным, тем, кто знает, чего хочет. Это не значит, что он должен много зарабатывать, но у него должны быть амбиции», ― рассказывает 22-летняя Кэти Файтс из Джексонвилла.

Основатель приложения для знакомств LoveTrack Джейсон Ли подчеркнул, что представители поколения Z более экономны и креативны в вопросах свиданий. По его словам, среди самых популярных идей есть совершенно бесплатные или недорогие варианты, например, «охота за сокровищами», пикники и домашние киносеансы. 

