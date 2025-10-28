Опрос: почти треть зумеров ходят на свидания только ради бесплатной еды

Почти половина жителей США считают, что лучше всего на первое свидание потратить от 50 до 100 долларов. «Если вы не можете позволить себе выпивку за 15 долларов, не приглашайте никого на свидание. Я хочу встречаться с кем-то амбициозным, тем, кто знает, чего хочет. Это не значит, что он должен много зарабатывать, но у него должны быть амбиции», ― рассказывает 22-летняя Кэти Файтс из Джексонвилла.