Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю

Фото: Yasmina H/Unsplash

Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России нереализуемо, сказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сокращение рабочей недели в России до четырех дней на сегодняшний день — это нереализуемая задача. Причины вполне очевидны. Во-первых, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 млн человек, при этом это должно происходить одновременно во всех секторах экономики», — пояснил агентству Сафонов.

Сафонов добавил, что сейчас ряд компаний переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из‑за ограничений потребительского спроса, но это вынужденная мера. В таком случае работники теряют в заработке.

Профессор также сказал, что отдельные компании из коммерческого сектора могут перейти на урезанный график без потери в зарплатах сотрудников. Но для этого нужно повышение производительности труда, устранение бесполезных процессов и внутренней бюрократии.

«Как показывает зарубежная практика, проект введения четырехдневной рабочей недели, например в Испании, был связан с попыткой решить проблему безработицы среди молодых людей, при этом правительство обязалось предоставить субсидии для поддержания прежнего уровня оплаты труда», — рассказал эксперт.

По его словам, в Финляндии проекты с введением сокращенной рабочей недели в медицинских организациях оказались эффективными с точки зрения сокращения нагрузки на врачей. Однако они были заморожены из‑за невозможности найти необходимые кадры.

