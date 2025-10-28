Эксперт Финансового университета: в России невозможно ввести четырехдневную рабочую неделю

«Сокращение рабочей недели в России до четырех дней на сегодняшний день — это нереализуемая задача. Причины вполне очевидны. Во-первых, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 млн человек, при этом это должно происходить одновременно во всех секторах экономики», — пояснил агентству Сафонов.