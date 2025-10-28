В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования

Теперь платформы Douyin (китайский аналог TikTok), Bilibili и Weibo будут отвечать за проверку учетных данных авторов. Они также будут следить за тем, чтобы те либо ссылались на авторитетные источники, либо отказывались от ответственности за достоверность данных. Помимо этого, авторы обязаны указывать, когда информация получена из исследований, а когда в их видео используется контент, созданный искусственным интеллектом.