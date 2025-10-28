В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования

В Китае запретили инфлюэнсерам обсуждать в интернете такие темы, как медицина, юриспруденция, образование или финансы, если у них нет соответствующего образования. Новые правила начали действовать с 25 октября, пишет Mint.
Новый закон о блогерах обязывает создателей контента перед публикацией предоставлять доказательства своей компетентности, например, ученую степень, профессиональную лицензию или сертификат. По данным Администрации киберпространства Китая (CAC), данное постановление направлено на борьбу с дезинформацией и защиту общественности от ложных или вводящих в заблуждение рекомендаций.
Теперь платформы Douyin (китайский аналог TikTok), Bilibili и Weibo будут отвечать за проверку учетных данных авторов. Они также будут следить за тем, чтобы те либо ссылались на авторитетные источники, либо отказывались от ответственности за достоверность данных. Помимо этого, авторы обязаны указывать, когда информация получена из исследований, а когда в их видео используется контент, созданный искусственным интеллектом.
Пользователям соцсетей также запретили рекламу медицинских препаратов, пищевых добавок и здорового питания, чтобы предотвратить скрытую рекламу под видом образовательного контента. Хотя власти и утверждают, что новая мера поможет укрепить доверие и обеспечить точность информации, многие критики видят в нем новую форму цифровой цензуры.