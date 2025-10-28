Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом
В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»
Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей
Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины
Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года
Скульптуры на станции метро «Площадь Революции» отреставрируют
Maison Margela представил 3-минутный фильм об обуви таби
Россияне стали покупать больше оранжевых товаров перед Хэллоуином
Российский хоккеист Сергей Бобровский дарит вино игрокам из команды за «сухие» матчи
Сестры Вачовски предлагали Хидэо Кодзиме создать игру по «Матрице» — но Konami отказала
В Техасе выбрали самую толстую белку
Кошки обходятся россиянам дешевле, чем собаки
Пи Дидди может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года
В «ГЭС-2» пройдет первый книжный фестиваль
Россияне стали покупать полноразмерные наушники в 4,7 раза чаще, чем в прошлом году
Леонид Каневский озвучил аудиоверсию романа Аманды Эшби «Смерть в вязаных носочках»
Падчерица и экс-супруга звезды «Папиных дочек» обвинили ее в насилии
Студия Ghibli выпустила плюшевые игрушки с героями «Ходячего замка» и «Ведьминой службы доставки»
СМИ: Netflix выпустит мультсериал по Crash Bandicoot
В 2025 году продажи пива в России снизились почти на 17%
Квентин Тарантино возвращается к актерской карьере в инди-драме «Only What We Carry»
Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая работает на базе ИИ
Сиквел «Однажды… в Голливуде» выйдет на Netflix летом 2026 года
Ева Лонгория намерена сыграть с Джорджем Клуни в фильме «Звоните моему агенту»
Энтони Хопкинс признался, что не считает важным ни один из своих фильмов
Эванна Линч снимется в фильме «Лягушка»

В Китае блогерам запретили писать посты на темы медицины и финансов, если у них нет образования

Фото: Ravi Sharma/Unplash

В Китае запретили инфлюэнсерам обсуждать в интернете такие темы, как медицина, юриспруденция, образование или финансы, если у них нет соответствующего образования. Новые правила начали действовать с 25 октября, пишет Mint.

Новый закон о блогерах обязывает создателей контента перед публикацией предоставлять доказательства своей компетентности, например, ученую степень, профессиональную лицензию или сертификат. По данным Администрации киберпространства Китая (CAC), данное постановление направлено на борьбу с дезинформацией и защиту общественности от ложных или вводящих в заблуждение рекомендаций.

Теперь платформы Douyin (китайский аналог TikTok), Bilibili и Weibo будут отвечать за проверку учетных данных авторов. Они также будут следить за тем, чтобы те либо ссылались на авторитетные источники, либо отказывались от ответственности за достоверность данных. Помимо этого, авторы обязаны указывать, когда информация получена из исследований, а когда в их видео используется контент, созданный искусственным интеллектом.

Пользователям соцсетей также запретили рекламу медицинских препаратов, пищевых добавок и здорового питания, чтобы предотвратить скрытую рекламу под видом образовательного контента. Хотя власти и утверждают, что новая мера поможет укрепить доверие и обеспечить точность информации, многие критики видят в нем новую форму цифровой цензуры.  

