Сериал «Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом в конце 2026 года. Об этом сообщила британская телерадиовещательная компания Би-би-си.
Сценарий выпуска напишет Расселл Ти Дейвис, шоураннер «Доктора Кто» в 2005–2010 годах. Праздничная серия будет первым релизом с момента, когда студия Disney анонсировала, что не будет участвовать в следующем сезоне проекта.
«Мы можем заверить фанатов, что „Доктор“ никуда не денется, и в свое время мы объявим о планах на следующую серию, которая позволит ТАРДИС оставаться в центре внимания Би-би-си», — поделилась глава отдела драм Би-би-си Линдси Солт.
Рождественский выпуск «Доктора Кто» разработает продакшен-компания Bad Wolf вместе с BBC Studios. Точная дата релиза эпизода пока не анонсирована.
В ближайшее время поклонников шоу ожидает спин-офф «Война между сушей и морем». Он будет состоять из пяти серий. Главные роли исполнят Расселл Тови и Гугу Мбата-Роу. Шоу выпустит телеканал BBC One в конце года.