«Доктор Кто» вернется в эфир с рождественским эпизодом

«Мы можем заверить фанатов, что „Доктор“ никуда не денется, и в свое время мы объявим о планах на следующую серию, которая позволит ТАРДИС оставаться в центре внимания Би-би-си», — поделилась глава отдела драм Би-би-си Линдси Солт.