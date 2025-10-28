В России упал спрос на книги по эзотерике и психологии

Спрос на бумажные книги по эзотерике в России снизился в январе — сентябре 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости».
В сети «Читай-город» продажи таких книг упали на 27%, до 294 тыс. экземпляров. На Wildberries они снизились на 3%. По мнению экспертов, спад интереса к эзотерике и психологии может быть связан с окончанием периода потрясений и адаптацией к новой реальности.
Кроме того, россияне стали меньше интересоваться психологической литературой. В «Читай-городе» продажи таких книг сократились на 14%, до 1 млн экземпляров. В издательстве «Альпина» снижение составило около 10%.
Однако в сервисе «Литрес» интерес к психологической литературе остался на уровне прошлого года, а к эзотерической еще и вырос: выручка в этом жанре увеличилась на 37%.
Недавно стало известно, что с 2010 года россияне стали в 7,5 раза чаще переходить на религиозные сайты (например, с молитвами или религиозными товарами). Тема религии за 15 лет показала самый сильный рост популярности в Рунете.