Средний чек в ресторанах Москвы достиг 4350 рублей, Петербурга — 5820 рублей

Фото: Jay Wennington/Unsplash

Средний чек в ресторанах и барах Москвы осенью 2025 года достиг 4350 рублей — и это не самая большая цифра по стране. В Петербурге поход в заведение в среднем обходится жителям в 5820 рублей, сообщили «Ведомости».

«Платформа ОФД» проанализировала покупки россиян с 1 сентября по 23 октября. Согласно данным компании, средний чек в среднем по стране вырос на 12% и составил 2920 рублей. В Челябинске средний чек достиг 4708 рублей, в Новосибирске — 3788 рублей, в Краснодаре — 3780 рублей. 

Число заказов при этом увеличилось на 4%, но не в столицах. В Москве и Петербурге люди стали покупать на 2% меньше. Также количество покупок сократилось в некоторых других городах-миллионниках — Самаре и Воронеже (на 1%).

Остальные мегаполисы, напротив, показали рост посещаемости баров и ресторанов. В Нижнем Новгороде она выросла на целых 10%, в Казани — на 9%, в Уфе — на 7%.

Аналитики отметили, что средний чек увеличивается из-за роста цен. Однако сопровождающее этот процесс повышение трат, по их мнению, свидетельствует о смещении потребительской активности и ее устойчивости вне столиц.

