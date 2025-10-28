Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности
Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»

Фото: «Союзтелефильм»

Кинокомпания братьев Андреасян получила права на экранизацию серии «Следствие ведут Колобки». Об этом пишет телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Мультфильм будет состоять из 52 серий продолжительностью по 3 минуты. Когда выйдет новая версия «Колобков», не уточняется.

Оригинальный советский мультфильм, созданный режиссерами Александром Татарским и Игорем Ковалевым, показывали в 1986–1987 годах. В него вошло четыре серии. Название проекта по сценарию Эдуарда Успенского пародирует название популярного цикла советских детективных телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Ранее братья Андреасян сняли полнометражный фильм «Простоквашино»  по мотивам повести Успенского. Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года. Дядю Федора сыграл Роман Панков («Денискины рассказы»), его родителей — Павел Прилучный («Мажор») и Елизавета Моряк («Онегин»), почтальона Печкина — Иван Охлобыстин («Интерны»). К своим ролям также вернулись Антон Табаков, голос кота Матроскина, и Павел Деревянко, озвучивший Шарика. Галчонку подарила голос актриса Дарья Блохина.

Кроме того, братья Сарик и Гевонд Андреасяны скоро экранизируют книгу «Вовка в Тридевятом царстве». Они выкупили права у дочери Вадима Коростылева. Сумма сделки не уточняется. Съемки запланированы на 2026 год, а прокат ожидается в 2027-м.

