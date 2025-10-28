Братья Андреасян снимут новую версию мультсериала «Следствие ведут Колобки»

Кроме того, братья Сарик и Гевонд Андреасяны скоро экранизируют книгу «Вовка в Тридевятом царстве». Они выкупили права у дочери Вадима Коростылева. Сумма сделки не уточняется. Съемки запланированы на 2026 год, а прокат ожидается в 2027-м.