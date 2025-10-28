Кортни Кардашьян выпустила леденцы для здоровья вагины

Кортни Кардашьян представила новый продукт из своей линии Lemme — пробиотические леденцы для поддержания здоровья влагалища. Об этом сообщает NewYork Post.
Как и в жевательных конфетах, выпущенных ранее, главная составляющая леденцов Lemme Purr ― пробиотическая бактерия Bacillus coagulans. Пробиотики помогают поддерживать вагинальный микробиом — экосистему бактерий и грибков, живущих внутри влагалища. При нарушении баланса у женщин повышается риск бактериального вагиноза, молочницы и аэробного вагинита.
Bacillus coagulans вырабатывает молочную кислоту, которая помогает организму поддерживать нормальный уровень pH. Еще она способна повысить иммунитет и регулировать уровень сахара в крови.
Новые леденцы содержат витамин C, который обеспечивает антиоксидантную защиту и способствует выработке коллагена, а также экстракт ананаса ― для вкуса. В конфетах нет глютена и ГМО, они подойдут вегетарианцам.
Это уже вторая серия леденцов от Lemme. Первый продукт ― Lemme Glow ― выпускался в ограниченном количестве и был нацелен на улучшение состояния волос, ногтей и кожи.