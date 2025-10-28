Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года

Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. В шоу снимаются: Иньяки Годой (Манки Д.Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В шоу рассказывалось о приключениях молодого пирата Манки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду пиратов Соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро, навигатор Нами, стрелок Усопп и повар Санджи. Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд-Лайна, где спрятано сокровище.