Второй сезон сериала «Ван-Пис» выйдет 10 марта 2026 года

Фото: Netflix

Премьера второго сезона сериала «Ван-Пис» («One Piece») состоится на Netfliх 10 марта 2026 года. Об этом сообщается на странице стримингового сервиса в соцсети Х.

Во втором сезоне пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер морского дозора Смокер. К пиратам Соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.

В августе шоу продлили на третий сезон. Съемки начнутся в Кейптауне (ЮАР) в конце этого года. В третьем сезоне исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте.

Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. В шоу снимаются: Иньяки Годой (Манки Д.Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В шоу рассказывалось о приключениях молодого пирата Манки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду пиратов Соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро, навигатор Нами, стрелок Усопп и повар Санджи. Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд-Лайна, где спрятано сокровище. 

